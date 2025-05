valtur brindisi calzavara ai saluti con direzione udine si riparte dallo staff tecnico

Valtur Brindisi si prepara a un'importante transizione con i saluti di Andrea Calzavara, uno dei migliori playmaker della Serie A/2. Con un contratto bilaterale in uscita, la squadra deve ora affrontare il futuro e riorganizzarsi, a partire dallo staff tecnico. L'atleta, direzionato verso Udine, segna così la fine di un'era e l'inizio di nuove sfide per la squadra pugliese.

BRINDISI - Che sarebbe stato difficile, se non proprio impossibile, trattenere anche per il prossimo campionato Andrea Calzavara era ampiamente prevedibile. Con un contratto bilaterale in uscita il play maker fra i migliori giocatori della Serie A2 è ai saluti con Valtur Brindisi con direzione...