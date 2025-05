Valeria Golino e Mario Martone | Festeggiamo anche noi lo scudetto | VIDEO e FOTO

Valeria Golino e Mario Martone sono tra i protagonisti di una serata di festa al cinema Metropolitan, travolti dall’euforia per il quarto scudetto del Napoli. Martone, grande tifoso, celebra questo momento speciale presentando il suo ultimo film, "Fuori", nella sua città natale. Scopriamo insieme il video e le foto dell’evento che ha unito cinema e sport in una magica atmosfera di gioia e celebrazione.

C’è euforia al cinema Metropolitan quando arrivano Valeria Golino e il regista Mario Martone. Loro, come tutti, sono contagiati dall’atmosfera di festa per il quarto scudetto del Napoli, per Martone, grande tifoso, è di buon auspicio presentare Fuori, il suo ultimo film, nella sua città a poche... 🔗 Leggi su Napolitoday.it © Napolitoday.it - Valeria Golino e Mario Martone: "Festeggiamo anche noi lo scudetto" | VIDEO e FOTO

Argomenti simili trattati di recente

Fuori, ovvero nessuno si salva senza l'immaginazione: Mario Martone, Valeria Golino, Elodie e Matilda De Angelis a Cannes

Oggi al Festival di Cannes celebra il cinema italiano con la proiezione di "Fuori" di Mario Martone, interpretato da Valeria Golino, Matilda De Angelis ed Elodie.

Fuori, recensione del film di Mario Martone: Valeria Golino consegna Goliarda Sapienza al mito

Valeria Golino rende omaggio a Goliarda Sapienza nel film di Mario Martone, interpretando la celebre scrittrice dopo aver diretto "L'arte della gioia".

Fuori: la nostra intervista, al Festival di Cannes, a Mario e Martone e alla protagonista Valeria Golino

All’esterno del Festival di Cannes 2025, abbiamo intervistato Mario Martone e Valeria Golino, protagonista di "Fuori", in uscita domani nelle sale italiane.

Approfondimenti da altre fonti

Napoli, folla per Golino e Martone: da Cannes arriva in sala “Fuori”. Il regista: “McTominay magico”

Secondo napoli.repubblica.it: Prima e applausi in tre cinema. “Felicissimi per la vittoria del Napoli. Goliarda Sapienza come la nostra Ramondino” ...

Valeria Golino è Goliarda Sapienza in Fuori di Martone: fuori dagli schemi, dentro la libertà

Segnala vanityfair.it: Nel film in concorso a Cannes, l’attrice interpreta una donna che trova sé stessa oltre le convenzioni, tra affetti inattesi e legami femminili fuori norma ...

Fuori : Valeria Golino, Matilda De Angelis ed Elodie sono il trio che non sapevamo di volere

Scrive vanityfair.it: Il film di Mario Martone dedicato a Goliarda Sapienza, unico italiano in concorso a Cannes 2025, è un concentrato di anima e sorellanza ...

FUORI di Mario Martone (2025) - Trailer Ufficiale HD