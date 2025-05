Valentina muore a pochi metri da casa travolta da un’auto Devastante incidente a Capannori

Valentina Tolomei, giovane di Capannori, ha perso la vita a pochi metri da casa in un incidente stradale avvenuto nella notte tra il 25 e il 26 maggio. Dopo una serata con amici, è stata travolta da un'auto mentre percorreva la strada in sella al suo scooter. La tragedia ha sconvolto la comunità di Lucca, lasciando dolore e solidarietà per la famiglia e gli amici della ragazza.

Lucca, 25 maggio 2025 – La giovane vita di Valentina Tolomei si è spezzata a pochi metri da casa dopo una serata trascorsa con gli amici. Poco prima delle 2, nella notte a cavallo tra il 25 e il 26 maggio, un incidente stradale devastante tra il suo scooter e un’auto l’ha strappata per sempre all’amore infinito dei suoi familiari e di chiunque la conoscesse. Valentina, 17 anni, stava percorrendo via Romana a Capannori quando, all’altezza dell’incrocio con via Nuova di Paganico, un’auto l’ha travolta. L’impatto è stato violentissimo tanto che la studentessa è sbalzata per alcuni metri sino a finire in un campo che costeggia la carreggiata... 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Valentina muore a pochi metri da casa travolta da un’auto. Devastante incidente a Capannori

