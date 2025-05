Valentina Bartolucci alla guida della Megabox | una pesarese in A1

Una pesarese alla guida della Megabox. La prossima stagione alla regìa della prima squadra di volley di Pesaro ci sarà Valentina Bartolucci, palleggiatrice di 1.81, classe 2003. Dopo anni al Volley Pesaro e due stagioni a Busto Arsizio in B2, ha vinto il campionato di B1 con il Volley Novara nel 2021. Dopo due campionati in A2 a Montecchio Maggiore, Valentina è tornata a Novara dove ha giocato le ultime due stagioni nel campionato di A1. Nel suo palmarès, la Challenge Cup 2024 e la CEV Cup 2025. In maglia azzurra, con l'Under 21 ha conquistato l'oro europeo 2022 e l'argento mondiale 2023, venendo premiata come miglior palleggiatrice.

