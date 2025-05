Vagavano soli in un campo | tre teneri cuccioli cercano casa

Tre cuccioli cercano casa. Sono teneri e vivaci, da adulti saranno esemplari di taglia medio grande. Si tratta di due femmine (di colore nero) e un maschietto (fulvo), trovati alla Manziana. Vagavano nelle campagne quando gli operatori e i volontari dell'Enpa li hanno recuperati. "Abbiamo cercato. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it © Arezzonotizie.it - Vagavano soli in un campo: tre teneri cuccioli cercano casa

