Usa tartaruga marina gigante sottoposta a una TAC dopo un incidente Poi la scoperta | è incinta

Dopo un incidente al largo della costa della Florida, una tartaruga marina gigante di nome Pennywise, colpita da un’imbarcazione, è stata sottoposta a TAC presso la Palm Beach Equine Clinic. Con i suoi 137 kg, la sua diagnosi ha rivelato una sorpresa: Pennywise è incinta, aprendo nuove riflessioni sulla conservazione e il benessere delle specie marine.

Una tartaruga marina gigante, colpita da un’imbarcazione al largo della costa atlantica della Florida, è arrivata in ospedale per le dovute cure mediche. Dati i suoi 137 kg, Pennywise è stata portata alla Palm Beach Equine Clinic, nella città di Wellington, dove le è stata eseguita una TAC su un apparecchio progettato per i cavalli. La diagnosi ha riservato una piacevole sorpresa: la tartaruga marina comune (in via di estinzione) è incinta. Visto che la stagione di nidificazione in Florida va dal 1° marzo al 31 ottobre, i funzionari del centro per le tartarughe marine stanno incoraggiando i diportisti a rallentare e a prestare particolare attenzione in quella che chiamano la “zona di protezione” di questi animali, che si estende per un miglio al largo della costa... 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Usa, tartaruga marina gigante sottoposta a una TAC dopo un incidente. Poi la scoperta: è incinta

