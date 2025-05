Usa Follini | Italia si troverà a dover reinventare la sua politica estera

L'Italia si trova di fronte a una svolta cruciale nella sua politica estera, influenzata dai cambiamenti delle dinamiche americane. Come evidenziato da Follini, eventi storici passati, come il patto Atlantico e il piano Marshall, hanno già segnato la traiettoria della nostra nazione. Ora, in un contesto globale in evoluzione, risulta fondamentale per l'Italia ripensare le proprie strategie e alleanze sul palcoscenico internazionale.

"Nel bene e nel male, l'America cambia ancora una volta le coordinate fondamentali della politica italiana. Successe durante l'ultima guerra e poi l''indomani con il vincolo del patto Atlantico e l'elargizione del piano Marshall. Successe ancora sul finire della prima repubblica, quando si cominciò a sentire il morso della diffidenza d'oltreoceano verso quel . L'articolo Usa, Follini: "Italia si troverà a dover reinventare la sua politica estera"

