Urto del tram contro la Giulia della polizia dopo il distributore

Oggi, domenica 25 maggio, un incidente ha coinvolto un tram e un'Alfa Romeo Giulia della polizia dopo un distributore, causando danni all'auto delle forze dell'ordine. Un fanale è rimasto ammaccato e il traffico in uscita da piazzale Roma si è bloccato tra le 18.30 e le 19. La situazione ha creato disagio per gli automobilisti in transito.

