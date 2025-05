Urne aperte in oltre 100 comuni Al voto 2 milioni di italiani Affluenza in calo alle 19 è al 3348%

Oggi, oltre 2 milioni di italiani sono chiamati al voto in più di 100 comuni, con l'affluenza che alle 19 risulta in calo al 33,48%. Sono 117 i comuni coinvolti, tra cui tre capoluoghi di provincia e un capoluogo di Regione. Le elezioni di sindaci rivestono un'importanza nazionale, con particolare attenzione a Genova, Taranto e Ravenna. Le urne resteranno aperte dalle 7 alle 23.

AGI - Sono 117 i comuni al voto: tre i capoluoghi di provincia e un capoluogo di Regione. Oltre due milioni i cittadini chiamati ad eleggere i nuovi sindaci. Tra le sfide sotto i riflettori, con una valenza anche a livello nazionale, c'è Genova, poi Taranto e Ravenna. Si vota dalle 7 alle 23 di oggi e dalle 7 alle 15 di domani, lunedì 26 maggio. Gli eventuali ballottaggi si svolgeranno invece tra due settimane, l'8 e 9 giugno, assieme ai 5 referendum su lavoro e cittadinanza. Lo spoglio avrà inizio lunedì, subito dopo la chiusura dei seggi. Alle 19 affluenza in calo . Alle ore 19, l'affluenza alle urne si conferma in calo: sono andati a votare il 33,48% degli aventi diritto... 🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Urne aperte in oltre 100 comuni. Al voto 2 milioni di italiani. Affluenza in calo alle 19, è al 33,48%

