Uomo trovato senza vita in casa

Tragedia a Loreglia, in Valle Strona, dove un uomo di 70 anni è stato trovato senza vita nella sua abitazione. L'intervento dei soccorsi del 118 e delle forze dell'ordine ha avviato indagini per chiarire le circostanze della morte. Tra le ipotesi esplorate c'è quella di un gesto estremo. La situazione è in evoluzione e ulteriori dettagli saranno forniti in seguito.

Un uomo di 70 anni è stato trovato senza vita nella sua abitazione. É successo a Loreglia, in Valle Strona. Sul posto sono intervenuti i soccorsi del 118 e le forze dell'ordine, che stanno indagando sull'accaduto. Tra le ipotesi, quella di un gesto estremo. Articolo in aggiornamento... 🔗 Leggi su Novaratoday.it © Novaratoday.it - Uomo trovato senza vita in casa

Le notizie più recenti da fonti esterne

Trovato senza vita nel piccolo comune di loreglia un uomo di circa 70 anni, ipotesi suicidio - Un uomo di 70 anni è stato trovato morto a Loreglia, val Strona, nel Verbano-Cusio-Ossola; le indagini indicano un gesto volontario legato all’isolamento degli anziani e alla solitudine. Scrive gaeta.it

Uomo trovato senza vita in casa - Un uomo di 70 anni è stato trovato senza vita nella sua abitazione. É successo a Loreglia, in Valle Strona. Sul posto sono intervenuti i soccorsi del 118 e le forze dell'ordine, che stanno indagando ... Come scrive novaratoday.it

Si tuffa nel torrente per salvare il cane, trovato senza vita il padrone 63enne trascinato via dalla corrente del Cormor - CARLINO (UDINE) - Trovato senza vita l'uomo che si era tuffato per salvare il suo amico a quattro zampe della corrente del torrente Cormor a Carlino, in provincia di Udine. Dopo circa 23 ore ... Lo riporta msn.com

Trovato senza vita l’uomo scomparso a Foggia: l’ottantenne era in casa come temevano i vicini.