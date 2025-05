Uomo trovato morto nei boschi vicino a Como | era disperso da sabato sera

Un uomo di circa 75-80 anni è stato trovato morto nei boschi di Caglio, vicino a Como, dopo essere stato disperso da sabato sera. I vigili del fuoco hanno scoperto il suo corpo questa mattina, ponendo fine alle ricerche che erano state avviate quando non rientrava da una passeggiata. La triste scoperta riaccende l'attenzione sulla sicurezza durante le escursioni in natura.

Questa mattina i vigili del fuoco hanno trovato il corpo di un uomo di età compresa tra i 75 e gli 80 anni nei boschi di Caglio (Como). L'anziano risultava disperso da ieri sera: le ricerche erano scattate dopo che non era rientrato da una passeggiata.

