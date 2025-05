Uomo trovato morto in un edificio abbandonato | sarà disposto il test del dna

Un uomo di 48 anni è stato trovato morto in un edificio abbandonato a Monfalcone, lo scorso 22 maggio. Il corpo senza vita, presumibilmente di un lavoratore del cantiere di Panzano, sarà identificato tramite test del DNA, disposto dalla Procura di Gorizia. Le autorità indagano sulle circostanze della morte e cercano di chiarire l’identità della vittima.

Il corpo senza vita trovato in una fabbrica dismessa a Monfalcone lo scorso giovedì 22 maggio potrebbe appartenere a un 48enne italiano che lavorava nel cantiere di Panzano, ma l’identità sarà verificata tramite un test del dna, che è stato disposto dalla Procura di Gorizia. Come riporta il. 🔗 Leggi su Triesteprima.it © Triesteprima.it - Uomo trovato morto in un edificio abbandonato: sarà disposto il test del dna

