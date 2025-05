Uomo con passato per omicidio stradale investe sulla battigia la turista Elisa Spadavecchia

Un tragico incidente ha colpito la comunità vicentina, con la morte della turista 66enne Elisa Spadavecchia, investita da un uomo di 54 anni con un passato per omicidio stradale. L'episodio, avvenuto sulla battigia il 24 maggio, ha riaccesso i riflettori su temi di sicurezza e responsabilità, mentre l’individuo è stato denunciato a piede libero per omicidio colposo.

Un tragico episodio ha nuovamente sconvolto la comunità vicentina: un uomo di 54 anni è stato denunciato a piede libero per omicidio colposo dopo aver investito una turista sulla battigia. L'incidente, avvenuto la mattina del 24 maggio, ha portato via la vita di Elisa Spadavecchia, 66 anni, mentre si trovava in vacanza.

