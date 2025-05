Uomo barricato in fast food di Roma dice di essere armato | trattative in corso con la polizia

Un'improvvisa crisi di sicurezza si sta sviluppando a Roma, dove un uomo è barricato all'interno del Burger King di viale Eritrea. Armato e con numerosi ostaggi, ha dato avvio a trattative con la polizia, che sta cercando di gestire la situazione senza causare danni. Le autorità sono al lavoro per risolvere l'emergenza e garantire la sicurezza di tutti i presenti.

Un uomo è attualmente barricato all'interno del Burger King di viale Eritrea a Roma: dice di essere armato e con lui ci sono numerose persone... 🔗 Leggi su Fanpage.it © Fanpage.it - Uomo barricato in fast food di Roma, dice di essere armato: trattative in corso con la polizia

