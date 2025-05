Uomo barricato armato in un Burger King a Roma | terrore nel quartiere Africano

Un uomo armato e con il volto coperto ha seminato il panico in un Burger King di Roma, nel quartiere Africano. Domenica sera, intorno alle 22.30, si è barricato all'interno del fast food, minacciando i clienti e annunciando la presenza di un presunto ordigno. La situazione ha scatenato il terrore nel locale e ha richiesto l'intervento delle forze dell'ordine per mettere fine all'emergenza.

Volto coperto, minacce ai clienti e un presunto ordigno: così, domenica sera, si è scatenato il panico in un fast food della catena Burger King in viale Eritrea, nel cuore del quartiere Africano. L’uomo, che ha affermato di essere armato, si è barricato all’interno del locale intorno alle 22.30, facendo scattare un imponente intervento delle forze dell’ordine. Polizia in assetto antiterrorismo. Secondo quanto ricostruito, l’uomo ha fatto irruzione nel ristorante con il volto coperto, spaventando i presenti e rivolgendo minacce dirette ai clienti. Dopo attimi di forte tensione, si è dapprima chiuso nel locale, per poi trovare riparo nel bagno dell’esercizio... 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Uomo barricato armato in un Burger King a Roma: terrore nel quartiere Africano

Altre fonti ne stanno dando notizia

Roma, uomo si barrica dentro il Burger King di viale Eritrea e minaccia i clienti: «Sono armato». Trattative in corso con la polizia - Panico in strada a Roma. Un uomo che ha affermato di essere armato si è barricato in un Burger King in viale Eritrea, al quartiere Africano. L'uomo avrebbe prima avrebbe minacciato ... Secondo msn.com

Roma, uomo si barrica dentro il Burger King di viale Eritrea e minaccia i clienti: «Sono armato». Poi si arrende alla polizia - Panico in strada a Roma. Un uomo che ha affermato di essere armato si è barricato in un Burger King in viale Eritrea, al quartiere Africano. Come scrive msn.com

Si barrica in un Burger King della Capitale. Panico tra i clienti - Un uomo in evidente stato di alterazione è entrato nel locale e armato di coltello. Poi si è chiuso dentro al bagno. Intervento delle teste di cuoio ... Lo riporta rainews.it

Grotteria, si barrica in casa dopo aver accoltellato un uomo. Intervento dei carabinieri