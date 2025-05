Uomini e Donne sbarca in prima serata? Maria De Filippi sfida Milly Carlucci con la scelta di Gianmarco

Uomini e Donne sbarca in prima serata con un grande colpo di scena: la scelta di Gianmarco. Maria De Filippi sfida Milly Carlucci in un’inedita sperimentazione, siglando un'importante novità per il dating show. Venerdì 30 maggio segnerà la conclusione di una stagione ricca di emozioni, di cui questo speciale episodio rappresenta l'ultimo atto. Scoprite insieme a noi cosa accadrà!

Secondo alcune indiscrezioni Maria De Filippi porta Uomini e Donne in prima serata con la scelta di Gianmarco. Una decisione che sa di sperimentazione per il futuro. Venerdì 30 maggio si chiude ufficialmente la stagione di Uomini e Donne. Come da tradizione, l'ultimo atto del dating show di Maria De Filippi sarà dedicato al Trono Classico e, in particolare, alla tanto attesa scelta di Gianmarco Steri. Un percorso singolare, quello di Gianmarco: prima corteggiatore (fu la non scelta di Martina De Ioannon), poi protagonista assoluto del trono più ambito di Canale 5. E proprio nelle ultime ore è emersa una clamorosa indiscrezione, riportata da Giuseppe Candela su Dagospia: la puntata della scelta andrà in onda in prima serata, in una mossa inedita per il programma di Maria

