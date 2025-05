Uomini e Donne la scelta di Gianmarco Steri in prima serata su Canale 5 | ecco quando

“Uomini e Donne” torna in prima serata su Canale 5 con l’ultima e attesa scelta della stagione, quella di Gianmarco Steri, il 29enne romano. Durante questa speciale puntata, si concluderà il percorso sentimentale del giovane, offrendo sorprese e emozioni uniche. Appuntamento imperdibile per i fan del dating show, che assisteranno alla svolta decisiva nella vita di Gianmarco.

Uomini e Donne sbarca in prima serata con l'ultima scelta della stagione che concluderà il percorso del 29enne romano, Gianmarco Steri... 🔗 Leggi su Comingsoon.it © Comingsoon.it - Uomini e Donne, la scelta di Gianmarco Steri in prima serata su Canale 5: ecco quando

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

“Uomini e Donne”, Gianmarco e Cristina si sono lasciati dopo la scelta? L’indizio non sfugge ai fan

Gianmarco Steri e Cristina Ferrara, protagonisti di Uomini e Donne, hanno lasciato il pubblico sorpreso con la loro scelta.

“Non hanno perso tempo”. Uomini e Donne, la scoperta su Gianmarco e Cristina subito dopo la scelta

Non sono mancati i colpi di scena a Uomini e Donne, dove Gianmarco Steri ha fatto la sua scelta definitiva.

“Statemi bene a sentire”. Uomini e Donne, Nadia: le prime parole dopo la scelta di Gianmarco

Nell'ultima registrazione di "Uomini e Donne", Gianmarco Steri ha rivelato la sua scelta finale, chiudendo così un capitolo di emozioni e tensioni.

Cosa riportano altre fonti

Uomini e Donne, la scelta di Gianmarco Steri in prima serata su Canale 5: ecco quando

Riporta comingsoon.it: Uomini e Donne sbarca in prima serata con l'ultima scelta della stagione che concluderà il percorso del 29enne romano, Gianmarco Steri.

“La scelta di Gianmarco Steri in prima serata su Canale5”, la decisione sull’ultima puntata di Uomini e Donne

Come scrive fanpage.it: La scelta di Gianmarco Steri potrebbe andare in onda in prima serata su Canale5: a rivelarlo è Dagospia che svela la decisione di Mediaset di trasmettere ...

Uomini e Donne in onda in prima serata con la scelta di Gianmarco

Secondo novella2000.it: L'ultima puntata di Uomini e Donne andrà in onda in prima serata con la scelta di Gianmarco Steri: ecco la data ...

Uomini e Donne, Trono Classico - L'ultimo confronto tra Nadia e Gianmarco