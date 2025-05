Uomini e Donne in prima serata | la scelta di Gianmarco Steri sfida la finale di Sognando Ballando

Uomini e Donne torna in prima serata, segnando una scelta audace di Pier Silvio Berlusconi. Il ritorno del programma coincide con la finale di Sognando Ballando, creando una sfida avvincente. Già nel 2019, il format aveva riscosso successo, con momenti iconici come le scelte al castello e la lettera di Gemma a Giorgio. Ora, la tradizione si rinnova, promettendo emozioni e colpi di scena.

Il ritorno di Uomini e Donne in prima serata: una mossa strategica di Pier Silvio Berlusconi. Era già accaduto nel 2019, con le scelte al castello (Teresa Langella e Lorenzo Riccardi tra gli altri) e ancor prima con la lettera di Gemma Galgani a Giorgio Manetti. Ora, la storia si ripete. Pier Silvio Berlusconi ha deciso di schierare uno dei suoi cavalli di battaglia, Uomini e Donne, contro la traballante concorrenza di Sognando Ballando con le Stelle, in onda su Rai 1. A rivelarlo in anteprima è stato Giuseppe Candela con una nota flash su Dagospia: “Prima la scelta, poi il tradimento!” Un gioco di parole che richiama il titolo della soap opera turca Il Tradimento, che seguirà l’evento speciale del dating show su Canale 5... 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it © Notizieaudaci.it - Uomini e Donne in prima serata: la scelta di Gianmarco Steri sfida la finale di Sognando Ballando

