Uomini e Donne Gianmarco Steri in prima serata con la sua scelta in diretta su Canale 5

Uomini e Donne, il celebre dating show di Maria De Filippi, si prepara a chiudere la stagione con un evento imperdibile: Gianmarco Steri, il tronista sardo, farà la sua scelta in diretta su Canale 5. L'appuntamento finale promette emozioni e colpi di scena, portando i telespettatori a vivere un momento unico e indimenticabile. Non perdere l'occasione di seguire questa attesissima serata!

Il dating show di Maria De Filippi chiude la stagione col botto: l’appuntamento finale sarà in prima serata con la scelta del tronista sardo... 🔗 Leggi su Mistermovie.it © Mistermovie.it - Uomini e Donne, Gianmarco Steri in prima serata con la sua scelta in diretta su Canale 5

Le notizie più recenti da fonti esterne

Uomini e Donne, ecco quando va in onda la Scelta del tronista Gianmarco Steri; Uomini e donne, scelta di Gianmarco: quando va in onda; Uomini e Donne, Gianmarco delude Nadia e Cristina a pochi giorni dalla scelta; Il presagio di Nadia di non essere scelta da Gianmarco a Uomini e Donne: Colpa di meccanismi mentali passati. 🔗Ne parlano su altre fonti

Uomini e Donne, la scelta di Gianmarco Steri in prima serata su Canale 5: ecco quando

Da comingsoon.it: Uomini e Donne sbarca in prima serata con l'ultima scelta della stagione che concluderà il percorso del 29enne romano, Gianmarco Steri.

Uomini e Donne: in onda in prima serata la scelta di Gianmarco Steri

msn.com scrive: Secondo una notizia lanciata da Dagospia, venerdì 30 maggio, andrà in onda, nella prima serata di Canale 5, la scelta del tronista ...

“La scelta di Gianmarco Steri in prima serata su Canale5”, la decisione sull’ultima puntata di Uomini e Donne

Riporta fanpage.it: La scelta di Gianmarco Steri potrebbe andare in onda in prima serata su Canale5: a rivelarlo è Dagospia che svela la decisione di Mediaset di trasmettere ...

Uomini e Donne, Trono Classico - Gianmarco lascia lo studio