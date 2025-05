Uomini e donne Cecilia Zagarrigo in ospedale | ricovero d' urgenza per la figlia di appena un mese

Cecilia Zagarrigo, nota protagonista di Uomini e Donne, è attualmente distante dai social a causa di un ricovero d'urgenza presso l'ospedale Niguarda di Milano della sua neonata di appena un mese. La bambina, affetta da bronchiolite, è già attaccata all'ossigeno per alleviare la difficoltà respiratoria, un episodio che preoccupa profondamente la famiglia e i fan.

Così piccola e già attaccata all'ossigeno per compensare quella fame d'aria causata da bronchiolite, una delle patologie più temute dalle neomamme. Ne sa qualcosa Cecilia Zagarrigo che da qualche giorno latita sui social a causa di un ricovero d'urgenza all'ospedale Niguarda di Milano della sua...

