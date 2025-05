Uno sguardo verso Gaza Festival del libro per la pace Al via la tappa maremmana

A Grosseto è stata inaugurata la tappa maremmana dell’EireneFest, festival del libro per la pace e nonviolenza, in via Varese 16. L’evento promuove la pace e la nonviolenza, con interesse crescente tra le pubbliche amministrazioni per aderire alle piattaforme per la pace. Uno sguardo particolare è rivolto a Gaza, sensibilizzando sul conflitto in corso e promuovendo iniziative di solidarietà e dialogo.

GROSSETO Uno sguardo a Gaza. Inaugurata ieri la tappa maremmana dell'EireneFest, il festival del libro per la pace e la nonviolenza a Grosseto in via Varese 16. Mentre cominciano ad arrivare le prime manifestazioni di interesse delle pubbliche amministrazioni per aderire alle piattaforme per la pace e il disarmo. Contemporaneamente, il Coordinamento per la Pace della provincia di Grosseto ha aderito con alcuni memebri alla mobilitazione, "Un sudario per Gaza" con l'appello lanciato da Tomaso Montanari per piangere e onorare la memoria dei morti di Gaza in quasi 600 giorni di assedio, come Giuseppe Follino che é rappresenta l'osservatorio contro la militarizzazione delle scuole.

