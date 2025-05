Uno dei thriller più inquietanti da vedere su Amazon Prime

L'1 giugno, Amazon Prime Video dice addio a uno dei thriller più inquietanti di sempre: "The Silence of the Lambs". Diretto da Jonathan Demme e interpretato da Anthony Hopkins e Jodie Foster, questo capolavoro del 1991 ha lasciato un'impronta indelebile nel cinema horror. Preparati a vivere un'esperienza intensa e disturbante, mentre ci avviciniamo alla fine della sua disponibilità sulla piattaforma.

l’addio a “the silence of the lambs” su amazon prime video. Con l’avvicinarsi del 1° giugno, gli utenti di Amazon Prime Video si preparano a perdere uno dei capolavori più acclamati del cinema horror. La pellicola del 1991, diretta da Jonathan Demme e interpretata da Anthony Hopkins e Jodie Foster, sarà rimossa dalla piattaforma di streaming, lasciando un’eredità indelebile nel panorama cinematografico. trama e riconoscimenti della pellicola. una storia avvincente e inquietante. Il film segue le vicende di Clarice Starling, una giovane recluta dell’FBI, che si rivolge al celebre serial killer Hannibal Lecter per ottenere informazioni utili alla cattura di Buffalo Bill... 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - Uno dei thriller più inquietanti da vedere su Amazon Prime

Scopri altri approfondimenti

Milano banlieue, 5 marocchini in Duomo del “movimento pro maranza di Don Ali” minacciano Articolo 52: “Dove siete? Non vi fate più vedere? Alle 20 non dovete più uscire di casa” - VIDEO

A Milano, la Piazza Duomo diventa il palcoscenico di inquietanti minacce da parte di un gruppo di cinque marocchini, legati al "movimento pro Maranza", capeggiato da Don Ali.

Basket, Serie A: al via i playoff. Orari e dove vedere le gare più attese

...corsa per il titolo nel campionato di Serie A di basket. Con la Virtus Bologna in testa, l'attesa cresce per le sfide che terranno col fiato sospeso gli appassionati.

Uno dei film più sottovalutati di Ethan Hawke e Jude Law è un thriller sci-fi appena uscito su Prime Video

Un film di fantascienza con Ethan Hawke e Jude Law, spesso sottovalutato, è appena arrivato su Prime Video.

I 20 FILM PIU' SPAVENTOSI SECONDO LA SCIENZA