Unieuro sfida RivieraBanca | semifinale playoff di pallacanestro a Rimini

Unieuro sfida Rivierabanca nelle semifinali playoff di pallacanestro a Rimini. La serie promette spettacolo, rappresentando l'eccellenza della pallacanestro romagnola. Oggi alle 18, Unieuro sfiderĂ i padroni di casa al Flaminio di Rimini, con diretta su RaiSport e streaming su RaiPlay. Un prestigioso confronto tra due team di alto livello, in un appuntamento importante per la pallacanestro locale e regionale.

SarĂ una splendida serie, un manifesto di eccellenza della Romagna della pallacanestro: questa sera alle 18, l’ Unieuro sarĂ di scena sul parquet del Flaminio di Rimini (diretta tv su RaiSport, canale 58 del digitale terrestre; streaming in chiaro su RaiPlay), per affrontare i padroni di casa della RivieraBanca in una semifinale playoff che promette scintille. A molti tornerĂ in mente la storica serie che 30 anni fa proiettò l’ Olitalia Forlì in serie A, grazie alla tripla di Niccolai che valse il secco 3-0 contro l’allora TeamSystem di Carlton Myers e della generazione dorata dei riminese. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Unieuro sfida RivieraBanca: semifinale playoff di pallacanestro a Rimini

