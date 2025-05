Under 17 di Consolini trionfa a Tortona e vola alle finali nazionali

L’Under 17 di Consolini vince a Tortona 115-105, qualificandosi alle finali nazionali. La squadra, sotto la guida di coach Giordano Consolini, ha mostrato un attacco potente e un gioco efficace, nonostante un inizio in svantaggio. La vittoria finale testimonia la crescita e il talento dei giovani biancorossi, che si preparano ora alla grande occasione delle finali nazionali, confermando il proprio valore nel campionato interregionale.

L’ under 17 di coach Giordano Consolini ha chiuso il girone interregionale con una vittoria straripante in trasferta a Tortona per 105-115, confermando ancora una volta l’ attacco atomico messo in mostra in diverse occasioni in questa stagione. I baby biancorossi dopo un primo quarto in svantaggio (31-23 al 10’), hanno accelerato in attacco incendiando la retina locale (53-53 al 20’, 77-84 al 30’), sfruttando anche i tanti tiri liberi guadagnati (3349 dalla lunetta). Unahotels: Hadzhyiev 22, Morcavallo, Ghirardini 7, Manfredotti L. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Under 17 di Consolini trionfa a Tortona e vola alle finali nazionali

Argomenti simili trattati di recente

Under 17 di coach Consolini alle finali nazionali con una giornata di anticipo

La squadra Under 17 di coach Consolini festeggia un traguardo eccezionale, conquistando il pass per le finali nazionali con un turno di anticipo.

TeamSystem Vuelle under 17 trionfa a Roma e si prepara per le finali nazionali

La TeamSystem Vuelle Under 17 si conferma protagonista, conquistando la nona vittoria su dieci partite nel girone interregionale e qualificandosi alle finali nazionali.

Polisportiva Pontremolese trionfa nella Coppa Toscana Under 17 femminile

La Polisportiva Pontremolese conquista la Coppa Toscana Under 17 femminile, sorprendendo tutti nella finale di Pomarance.

Approfondimenti da altre fonti

Under 17 di Consolini trionfa a Tortona e vola alle finali nazionali

Da ilrestodelcarlino.it: La squadra di coach Consolini vince 105-115 a Tortona, confermando un attacco potente. Prossima tappa: finali nazionali.

Under 17 di coach Consolini alle finali nazionali con una giornata di anticipo

msn.com scrive: La squadra Under 17 di coach Consolini si qualifica per le finali nazionali grazie alle vittorie contro Venezia e Varese.

Italia-Inghilterra Under 17: dove vedere il match degli Europei in Tv e in streaming

Segnala tag24.it: L'Italia Under 17 vuole continuare a vincere. La nazionale di Massimiliano Favo non ha deluso le attese nell'esordio agli Europei, superando la Repubblica Ceca nella prima gara del girone. Gli azzurri ...

HL ATALANTA-INTER, FINALE UNDER 17