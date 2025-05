Una vita in Rai e non solo Giovanni Minoli compie 80 anni

Giovanni Minoli, una vita dedicata alla Rai e al giornalismo, compie 80 anni il 26 maggio. Icona della televisione italiana, ha lasciato un segno indelebile attraverso incarichi prestigiosi e il suo attuale ruolo come conduttore di "La Storia siamo noi". La sua carriera è una testimonianza di passione, cultura e impegno, che continua a contribuire alla memoria storica del nostro Paese.

ROMA (ITALPRESS) – La storia professionale, e non solo, di Giovanni Minoli è strettamente legata alla Rai, azienda nella quale, arrivato a 80 anni (li compie il 26 maggio), continua a lavorare (come conduttore del programma “La Storia siamo noi “), dopo avere ricoperto incarichi prestigiosi. Il giornalista torinese è stato, infatti, direttore di Rai2, Rai3, Rai Educational, Rai Storia e Rai Scuola. L’inizio dell’avventura in Rai si intreccia con la sua storia personale: Minoli, infatti, entra nella tv pubblica nel 1972 quando è già sposato con Matilde Bernabei, figlia del potente direttore generale... 🔗 Leggi su Unlimitednews.it © Unlimitednews.it - Una vita in Rai e non solo, Giovanni Minoli compie 80 anni

Scopri altri approfondimenti

Giovanni Minoli: «A quasi quarant'anni (per due) il cervello gira a palla. La tv è stata quasi tutto: successo abbastanza, potere zero. Craxi? Finalmente è stato rivalutato. Nella vita ho amato tanto e della morte non ho paura: credo nell'Aldilà»

Giovanni Minoli, protagonista indiscusso della televisione italiana, riflette sui suoi quasi ottant'anni di vita, ricca di successi e sfide.

Giovanni Minoli: «A quasi quarant'anni (per due) il cervello gira a palla. La tv è stata quasi tutto: successo abbastanza, potere zero. Craxi? Finalmente è stato rivalutato. Nella vita ho amato tanto e della morte non ho paura: credo nell'Aldilà»

Giovanni Minoli, icona della televisione italiana, celebra quasi ottant'anni di una vita intensa, dedicata alla comunicazione e all'informazione.

Rivoluzione Rai, verso un cambio di rotta: cosa succederà a “La Volta Buona” e “La Vita in Diretta”

La Rai si appresta a una stagione di novità, con "La Vita in Diretta" e "La Volta Buona" che riprenderanno a settembre in una versione rinnovata.

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Una vita in Rai e non solo, Giovanni Minoli compie 80 anni

Lo riporta msn.com: ROMA (ITALPRESS) – La storia professionale, e non solo, di Giovanni Minoli è strettamente legata alla Rai, azienda nella quale, arrivato a 80 anni (li compie il 26 maggio), continua a lavorare (come c ...

Giovanni Minoli: “Da ragazzino ho subito una violenza, so perfettamente cosa provi una donna stuprata”

Riporta fanpage.it: Giovanni Minoli racconta in un’intervista, un episodio inedito e terribile della sua vita. Quando era appena un ragazzino ha subito violenza da parte di una donna: “So cosa prova una donna stuprata”.

Giovanni Minoli: "A 14 anni mi hanno violentato". Poi la verità sul romanzo diventato tragica profezia

Segnala spettacoli.tiscali.it: Giovanni Minoli si confessa a 80 anni: la violenza subita a 14 anni, il romanzo che previde la morte del padre e il rimpianto per la madre ...

LA STRATEGIA DELLA TENSIONE, di Giovanni Minoli (RAI, Dixit 2011)