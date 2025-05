Una veglia di preghiera per Francesco e Matteo l’appello delle famiglie

Tempo di lettura: < 1 minuto Una veglia di preghiera per il nostro Francesco che ha lasciato prematuramente questa terra e per Matteo che lotta per tenersi aggrappato a questa vita. La famiglia Orlando De Luca e Elena E Marco Zarro invitano i tanti amici del Rione a unirsi in un'unica preghiera per questa tremenda tragedia che li ha colpiti, le famiglie inoltre hanno invitato la famiglia e Pompeo Ascione ragazzo coinvolto nella disgrazia per unirsi in preghiera. L'appuntamento è per Lunedi 26 Maggio alle ore 20:30 presso la Chiesa SS Addolorata al Rione Libertà.

