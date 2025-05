Una tribù brasiliana porta in tribunale il New York Times | Non è vero che siamo dipendenti dal porno

I Marubo, tribù indigena della foresta amazzonica, hanno intentato una causa contro il New York Times per diffamazione. Il giornale aveva descritto la tribù come ossessionata dalla tecnologia e dipendente dal porno, soprattutto in relazione al loro primo contatto con internet. La tribù smentisce queste accuse, sottolineando che non sono dipendenti dalla pornografia. La causa evidenzia la richiesta di tutela della reputazione e della verità riguardo alla loro cultura e stile di vita.

I Marubo, una tribù indigena della foresta amazzonica, hanno fatto causa al New York Times per diffamazione. Il motivo? Il servizio del giornale americano sul primo approccio della tribù al mondo di internet ha ritratto i Marubo come ossessionati dalla tecnologia e dipendenti dal porno. Assieme al Nyt, la tribù brasiliana – che vive nella remota valle Javari e conta circa 2mila persone – ha fatto causa anche a Tmz e Yahoo, accusati di aver amplificato e sensazionalizzato i resoconti del Times. L’accusa di diffamazione. 🔗 Leggi su Open.online © Open.online - Una tribù brasiliana porta in tribunale il New York Times: «Non è vero che siamo dipendenti dal porno»

Altre letture consigliate

Fiamme Oro, Silvia Semeraro porta a casa una medaglia di bronzo

Fiamme Oro, Silvia Semeraro, conquista una medaglia di bronzo ai Campionati Europei di Karate 2025 a Yerevan.

Stadio Flaminio, Gualtieri positivo verso il progetto Lazio: “Iter avviato, non ci opporremo a chi porta valore” | Serie A

Gualtieri si mostra favorevole al progetto di ristrutturazione dello Stadio Flaminio, evidenziando l'importanza di non opporsi a iniziative che portano valore al panorama calcistico.

Carlo Ancelotti prende in carico la nazionale brasiliana con esperienza e approccio vincente

Carlo Ancelotti, con la sua vasta esperienza e un approccio vincente, accetta la sfida di guidare la nazionale brasiliana.

Ha rischiato LA VITA???? #africa #tribe #natura #savana