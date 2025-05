Una ricca domenica di sport | dal Giro d’Italia alla A fino al Roland Garros e i motori Il programma di oggi

Una domenica ricca di emozioni sportive attende gli appassionati: dal Giro d’Italia a Roland Garros, passando per Formula 1, MotoGP e la conclusione della Serie A. Una giornata intensa e densa di eventi, dove tifosi e spettatori avranno l’imbarazzo della scelta. Tanti protagonisti e sfide imperdibili… una domenica da vivere intensamente, tra passione, adrenalina e grandi emozioni su tutti i fronti sportivi.

Si prospetta una lunga e densa giornata di sport. Oggi, domenica 25 maggio 2025, gli appassionati non avranno certo tempo di annoiarsi: dal Giro d’Italia al Roland Garros, passando per le gare di Formula 1 e di MotoGp fino all’ atto conclusivo della Serie A 202425. Tanti, tantissimi eventi da seguire e ce n’è per tutti i gusti. Si parte alle ore 11.30 con la 15esima tappa del Giro d’Italia: 219 chilometri da Fiume Veneto ad Asiago, un percorso con quattro stelle di difficoltà. Un tappone prealpino, che porterà la carovana sul Monte Grappa, raggiungendo un dislivello totale di 3.900 metri. Il leader della classifica generale è sempre il messicano Isaac Del Toro, con 1’20” di vantaggio sul primo inseguitore Simon Yates. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Una ricca domenica di sport: dal Giro d’Italia alla A fino al Roland Garros e i motori. Il programma di oggi

Contenuti che potrebbero interessarti

Diretta Rai Sport Domenica 18 Maggio 2025: Giro d’Italia, Finale Tennis Roma Sinner e Calcio Serie C

Domenica 18 maggio 2025, Digital-News.it vi presenta la programmazione sportiva Rai, con eventi di rilievo come la finale del Giro d'Italia, tennis a Roma, e partite di calcio Serie C.

Diretta Rai Sport Domenica 25 Maggio 2025: Giro d’Italia, Equitazione, Calcio Serie C, Basket, Scherma

Domenica 25 maggio 2025, Rai Sport trasmette in diretta eventi sportivi come il Giro d'Italia, equitazione, calcio di Serie C, basket e scherma.

Il Giro d'Italia torna in Puglia, tra sport e promozione turistica

Il Giro d'Italia torna in Puglia, portando con sé non solo la passione per il ciclismo, ma anche un'importante promozione turistica.

Le notizie più recenti da fonti esterne

Sport in tv domenica 18 maggio: programma e orari di tutti gli eventi

Segnala sportface.it: Una domenica ricca di eventi sportivi quella di ogi, domenica 18 maggio: dal Giro d’Italia alla Formula 1 fino alla Serie A con nove gare in contemporanea serale.

Giro d'Italia 2025: percorso, orari e dove vedere la quindicesima tappa del 25 maggio

tag24.it scrive: Il Giro d'Italia è giunto alla quindicesima tappa in programma il 25 maggio, andiamo a scoprire il percorso e dove sarà possibile vederla in tv e in streaming.

Sport in tv oggi (sabato 17 maggio): orari e programma. Dove vedere gli eventi in streaming

Segnala oasport.it: Oggi sabato 17 maggio ci aspetta una giornata ricca di sport. Jasmine Paolini affronterà la statunitense Coco Gauff nella finale degli Internazionali ...

Giro dell'Appennino 2024: una corsa ricca di emozioni