Una partita tre scenari I dazi tra Usa e Ue secondo Goldman Sachs

Secondo Goldman Sachs, gli Stati Uniti e l’Unione Europea sono ancora impegnati nei negoziati per superare la guerra commerciale. La principale divergenza riguarda l’interpretazione dei dazi attualmente in vigore: per gli USA, essi rappresentano uno strumento di pressione e tutela del mercato, mentre l’Europa spinge per una stabilizzazione delle relazioni commerciali. La strada verso un accordo resta complessa, ma si intravedono segnali di progresso in un contesto di negoziati ancora in corso.

?Sulla strada per un accordo. Stati Uniti ed Europa sono ancora alla ricerca di un’intesa che ponga fine alla guerra commerciale. E il principale nodo critico nel negoziato Ue-Usa è rappresentato dalla diversa interpretazione dei dazi attualmente in vigore: per gli Stati Uniti, essi rappresentano un punto di partenza che richiede concessioni sostanziali da parte dell’Ue per evitare l’introduzione di nuove misure. Per Bruxelles, invece, costituiscono un tetto massimo da ridurre per scongiurare ritorsioni. Lo afferma uno studio di Goldman Sachs, Eu-What`s the Deal With the Deal? Eu-Us Trade Scenarios, che analizza le possibili evoluzioni dei rapporti commerciali e le relative implicazioni per lo scenario macroeconomico europeo. 🔗 Leggi su Formiche.net © Formiche.net - Una partita, tre scenari. I dazi tra Usa e Ue secondo Goldman Sachs

