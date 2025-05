Una lunga scia di sangue | così Putin colpisce i civili e porta avanti la sua guerra

Una lunga scia di sangue segna il tragico cammino della guerra in Ucraina, mentre gli attacchi russi continuano a mietere vittime tra i civili. Negli ultimi eventi, una notte di terrore ha visto la pioggia di 300 droni e missili su 13 regioni, causando almeno 12 morti e 60 feriti. La guerra, ormai protrattasi per anni, lascia nel suo risveglio un doloroso bilancio umano che non accenna a fermarsi.

