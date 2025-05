Una lite tra conoscenti finita con uno sparo | domani l' interrogatorio dopo 20 giorni di fuga

Andrea Vetrone, 27 anni, sarà interrogato domani dopo 20 giorni di fuga. È accusato di aver sparato e ferito a colpi d’arma da fuoco Loris Rossi, fratello della sua fidanzata, durante una lite tra conoscenti avvenuta nella notte tra il 3 e 4 maggio ad Altavilla Irpina.

Altavilla Irpina – domani mattina, Andrea Vetrone, ventisette anni, comparirà davanti al giudice per l'interrogatorio di garanzia. È accusato di aver ferito con un colpo d'arma da fuoco Loris Rossi, suo coetaneo e fratello della sua fidanzata. I fatti risalgono alla notte tra il 3 e il 4 maggio.

