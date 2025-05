"Una Casa dei Comuni". Pierucci e la Provincia: "Dialogo, confronto e supporto ai sindaci"

Pierucci e la provincia promuovono dialogo e supporto ai sindaci. Meucci, presidente, valuta positivamente i primi nove mesi a palazzo ducale, definendoli un’esperienza arricchente che migliorerà il suo ruolo di sindaco. Sottolinea l'importanza di condividere problemi e confrontarsi per superare la tendenza a chiudersi in sé stessi, favorendo collaborazione e supporto tra amministratori.

Meucci Presidente, qual è il bilancio di questi primi nove mesi a palazzo ducale? “Sotto un profilo personale, devo dire che è un’esperienza bellissima e che mi aiuterà anche a fare meglio il sindaco di Camaiore”. In che senso? “Tutti noi sindaci una volta investiti del ruolo, tendiamo a chiuderci un po’ in noi stessi e intorno al campanile. Da presidente della Provincia sto invece capendo come ci siano questioni che vanno al di là dei confini e che necessitano di una visione più ampia”. Come ha trovato l’ente? “Ho trovato una struttura ben organizzata e che che riesce a gestire le proprie funzioni con tanta professionalità. 🔗 Leggi su Lanazione.it