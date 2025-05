Un super Marco Bezzecchi vince il GP di Silverstone di MotoGP

Marco Bezzecchi conquista il GP di Silverstone di MotoGP, regalando una prestazione eccezionale con la sua Aprilia. Il pilota romagnolo supera la concorrenza di Zarco e Marquez, quest'ultimo autore di una rimonta straordinaria dopo una lunga caduta. Un risultato che mette in evidenza il talento e la determinazione di Bezzecchi, saldo in testa fino alla bandiera a scacchi in una gara spettacolare.

Marco Bezzecchi trionfa al GP di Silverstone di MotoGP, regalando una prestazione super con la sua Aprilia. Il pilota romagnolo ha chiuso la gara davanti a Johann Zarco e Marc Marquez, autore di una rimonta spettacolare dopo un lungo che lo aveva fatto scivolare fino al 9° posto. Quarto è arrivato Franco Morbidelli, mentre quinto ha chiuso Alex Marquez. Fabio Quartararo, partito dalla pole e in testa con un vantaggio di 4 secondi, è stato costretto al ritiro per problemi tecnici. Pecco Bagnaia, invece, è stato protagonista di una scivolata quando era 12°, perdendo il posteriore e abbandonando la corsa.

