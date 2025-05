Un Simple Accident di Jafar Panahi è un ritorno potente after anni di silenzio forzato. Il film, minimale nelle scelte stilistiche, offre un racconto incisivo e disturbante sui limiti della libertà e la censura, portando in scena una narrazione semplice ma di grande impatto, selezionata per il Festival di Cannes. Una riflessione accorata sulla condizione di un regista iraniano e sulla società contemporanea.

Un simple accident: recensione del film di Jafar Panahi Con Un simple accident (It Was Just an Accident), Jafar Panahi torna alla regia dopo anni di silenzio forzato, portando in concorso al Festival di Cannes un’opera tanto minimale nei mezzi quanto dirompente nel contenuto. Il film segna anche il suo ritorno pubblico: è la prima volta in quattordici anni che il regista iraniano riesce a lasciare il Paese per accompagnare personalmente una propria opera, accolto da una lunga e commossa ovazione al Grand Théâtre Lumière. 🔗 Leggi su Cinefilos.it