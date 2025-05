Un semplice incidente | recensione del film di jafar panahi

Jafar Panahi torna sulla scena cinematografica internazionale con "Un Simple Accident," un film di forte impatto politico e sociale presentato al Festival di Cannes 2025. Un semplice incidente racconta con delicatezza e intensità le contraddizioni e le tensioni della società iraniana, dimostrando ancora una volta il potere del cinema come strumento di critica e riflessione. Un'opera che appassiona e invita a riflettere sulle ingiustizie del nostro tempo.

Il regista iraniano Jafar Panahi torna sulla scena cinematografica internazionale dopo anni di assenza forzata, presentando al Festival di Cannes 2025 il suo nuovo lavoro Un simple accident. Questa pellicola rappresenta una testimonianza potente della sua resistenza artistica e politica, portando in evidenza tematiche legate alla giustizia, alla memoria e alle ingiustizie del sistema giudiziario iraniano.

Un Simple Accident di Jafar Panahi è un ritorno potente after anni di silenzio forzato. Il film, minimale nelle scelte stilistiche, offre un racconto incisivo e disturbante sui limiti della libertà e la censura, portando in scena una narrazione semplice ma di grande impatto, selezionata per il Festival di Cannes.

