Un Posto al Sole trame dal 26 al 30 maggio 2025 | fine della love story tra Claudia e Guido

Scopri le anticipazioni di Un Posto al Sole dal 26 al 30 maggio 2025. La settimana sarà caratterizzata dalla tragica fine della love story tra Claudia e Guido, che decidono di lasciarsi. Cosa riserveranno i nuovi episodi inediti? Segui le trame e scopri come evolveranno i protagonisti e le nuove sfide del quartiere napoletano.

Cosa ci riservano i nuovi episodi inediti Un Posto al Sole in onda dal 26 al 30 maggio? Le trame settimanali della soap partenopea in onda su Rai Tre vedono al centro dei riflettori la coppia formata da Claudia e Guido. La donna decide di mentire al compagno per lasciarlo. E mentre la fine della loro storia riaccende le speranze di Mariella, altre coppie stanno vivendo un momento di profonda crisi. Giulia è sconvolta per la sparizione di Luca, e presto anche Silvia sarà assalita dall'angoscia: anche Michele sembrerà essere svanito nel nulla. Curiosi di sapere ci attende? Scopriamolo insieme. Upas, anticipazioni al 30 maggio 2025: Claudia lascia Guido...