Un Posto al Sole anticipazioni dal 26 al 30 maggio 2025 |  l’interesse di Gennaro per Elena preoccupa Antonietta

L'interesse del marito Gennaro Gagliotti per Elena Giordano desterà più di una preoccupazione in Antonietta. Non a caso, nel corso delle prossime puntate di Un Posto al Sole, la donna affronta il consorte chiedendogli delle spiegazioni circa il suo comportamento. Il tutto mentre Elena non sembra disdegnare le attenzioni del socio di Marina e Roberto. Maggiori info, su quello che accadrà nelle prossime puntate, nelle anticipazioni che seguono. Un Posto al Sole è in onda questa settimana dal lunedì al venerdì alle 20:50 su Rai3 e in streaming in diretta e in replica on demand su RaiPlay. Un Posto al Sole: anticipazioni dal 26 al 30 maggio 2025...