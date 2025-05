Un Posto al Sole anticipazioni 26 maggio | Mariella di nuovo delusa da Guido ma non tutto è perduto

Nell'episodio di Un Posto al Sole in onda domani, 26 maggio, Mariella dovrà affrontare una nuova delusione da parte di Guido, ma la speranza non è ancora persa. Scopriamo insieme le anticipazioni che ci svelano i colpi di scena e le emozioni che ci riserverà la soap opera più amata d'Italia, in onda su Rai 3 alle 20.50. Non perdere l'appuntamento!

Tutto quello che succederà nel prossimo episodio di Un Posto al Sole, la soap più longeva della tv italiana in onda domani su Rai 3 alle 20.50. Domani, lunedì 26 maggio su Rai 3 torna la soap all'ombre del Vesuvio: Un Posto al Sole. L'appuntamento è alle 20.50. Scopriamo cosa succederà, tra i sensi di colpa di Manuela e una nuova delusione d'amore per Mariella. Dov'eravamo rimasti Jimmy ha disobbedito al padre ed è scappato per andare a incontrare il suo rapper preferito, di passaggio a Napoli. Il comportamento del ragazzino ha messo in crisi Manuela, che avrebbe voluto informare Niko per trovare insieme a lui una soluzione e, nel frattempo, riuscire a parlare con Jimmy... 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Un Posto al Sole, anticipazioni 26 maggio: Mariella di nuovo delusa da Guido, ma non tutto è perduto

Altre fonti ne stanno dando notizia

