Un inedito di Melville spiega il Miracolo Milano

In un inedito di Melville, Milano emerge come un vero e proprio "miracolo", un luogo dove bellezza ed efficienza si intrecciano in un affascinante equilibrio. Non lontano dalla celebrazione de "miracolo" di De Sica, Melville esplora questa città vibrante, simbolo di arte e produttività, ricchezza e accoglienza, che sa fondere antico e moderno, gusto per la vita e dedizione al lavoro. Milano raccontata con uno sguardo nuovo e sapiente.

Miracolo Milano. Non a Milano, come recitava un grande film di Vittorio De Sica, ma proprio Milano, miracolo in grado di unire bellezza ed efficienza, arte e produttività, ricchezza e accoglienza, antico e moderno, gusto della vita e passione per il lavoro. A raccontare il capoluogo lombardo con occhio appassionato ci pensa il volume ideato e curato da Renato Farina con prefazione di Vittorio Feltri, foto di Anna Crespi, interviste di Andrea Radic (Mondadori Electa, pag.224, euro 24) attraverso un vasto percorso fotografico, dialoghi con i protagonisti della metropoli, aneddoti e testi che testimoniano una storia alternativa degli ultimi decenni della città e descrivono una rinascita dovuta anche alle scelte di una classe politica che, tra gli anni Novanta del secolo scorso e gli anni Duemila, ha ridato spazio alle energie e alla creatività del multiforme popolo milanese... 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Un inedito di Melville spiega il Miracolo Milano

Questa PAURA è l'unica cosa che ti STA FERMAndo! | Wayne Dyer MOTIVAZIONE