Un fiume di gente per chiedere il riconoscimento dello Stato di Palestina, l’immediato cessate il fuoco e l’accesso degli aiuti umanitari nella martoriata Gaza. Circa 1500 persone hanno partecipato, ieri pomeriggio a Sesto, alla manifestazione " La Piana per la Palestina " promossa dal collettivo del Giovesì, formato ragazze e ragazzi che svolgono volontariato all’Unione Operaia di Colonnata. Il corteo, con la presenza di moltissimi giovani, è sfilato da piazza Vittorio Veneto, dove era fissato il ritrovo alle 14, fino a piazza Rapisardi per gli interventi finali. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Un fiume di gente in strada: "La Piana per la Palestina"

Lo riporta msn.com: Maxi manifestazione con circa 1500 persone tra cui tanti giovani . Il sindaco di Calenzano Carovani: "Boicottaggio attivo sui prodotti di Israele".

