Un bosco composto solo da piante autoctone

Nel Parco Alto Milanese, tra Legnano, Castellanza e Busto Arsizio, è stato creato un nuovo bosco con 470 alberi e 260 arbusti, composto esclusivamente da piante autoctone. L'iniziativa, annunciata dal presidente Flavio Castiglioni, mira a rafforzare il patrimonio naturale locale e promuovere la biodiversità nel polmone verde del territorio.

Un altro nuovo bosco al Parco Alto Milanese (Pam), il polmone verde che si estende fra Legnano, Castellanza e Busto Arsizio. Ad annunciarlo è il presidente, Flavio Castiglioni: "Nel territorio di Busto Arsizio, all'interno del Pam, è stato realizzato un nuovo bosco costituito da 470 alberi e 260 arbusti su un'area di circa 4mila metri quadri di proprietà del Consorzio Parco. L'intervento, progettato dal dottor Manolo Caglioni, ha una forte valenza dal punto di vita ambientale: il nuovo bosco a Borsano è composto interamente da specie autoctone, in linea con i criteri del Parco, e rappresenta una forte promozione della biodiversità.

