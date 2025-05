Un assedio sul Lungomolo Giovani turiste derubate

Sul Lungomolo, noto per la sua bellezza e atmosfera suggestiva, si è verificato un episodio spiacevole: alcune giovani turiste sono state derubate durante un assedio. Nonostante la suggestività di questa zona, con il faro, i pescatori e i gabbiani, eventi come questi rischiano di offuscare la sua magia. La sicurezza diventa quindi un tema cruciale per preservare la magia di un luogo così affascinante.

Bella, e impossibile. Quella del Lungomolo è, da sempre, una delle zone più suggestive della città. La luce rassicurante del faro, i vecchi pescatori appollaiati sugli scogli, la danza dei gabbiani tra i pescherecci, la passeggiata che si allunga verso il mare, e poi l'Attesa. Eppure, quest'angolo di Viareggio, rischia di diventare uno spazio invivibile. Eletto come base da bande che con il primo caldo agitano il paradiso. E quella di ieri, tra tentati furti e furti, aggressioni, atti osceni, l'urlo delle sirene, per il Lungomolo è stata una giornata infernale.

