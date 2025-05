Un altro infortunio sul lavoro Operaio ferito alla mano

Un operaio è rimasto ferito alla mano in un incidente sul lavoro nell’Empolese Valdelsa Valdarno, segnando il secondo infortunio in due giorni nella stessa zona. L’incidente è avvenuto durante un’attività agricola, fortunatamente senza conseguenze letali, a differenza di un altro episodio tragico precedente. La sequenza di incidenti evidenzia ancora una volta i rischi legati alle attività rurali e la necessità di maggior attenzione alla sicurezza.

Un altro incidente sul lavoro, il secondo in due giorni per quanto riguarda l’ Empolese Valdelsa Valdarno. E ancora in campagna, nell’ambito di un’attività legata alla produzione rurale. Stavolta però, per fortuna, l’infortunio non ha avuto esito fatale rispetto invece a quanto purtroppo accaduto una manciata di ore prima a un agricoltore a Montespertoli. La tragedia sfiorata. Stava lavorando in un’azienda agricola che si trova nella zona di San Zio, quando a causa di un incidente – la cui dinamica sarà ricostruita con esattezza nelle prossime ore dagli inquirenti intervenuti per effettuare i rilievi – si è provocato una grave ferita a uno degli arti superiori. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Un altro infortunio sul lavoro. Operaio ferito alla mano

