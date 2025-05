Un alligatore senza coda lascia senza parole gli automobilisti | il video virale

Un alligatore senza coda che attraversa una strada in Louisiana sta facendo il giro del web, lasciando senza parole gli automobilisti. Il video virale mostra l’animale, apparentemente vulnerabile, ma grazie alla straordinaria resistenza dei rettili, potrebbe cavarsela. Questa insolita scena ha catturato l’attenzione di molti, suscitando stupore e curiosità su come gli alligatori affrontino eventuali avversità nella natura.

In Louisiana, un alligatore senza coda è stato filmato mentre attraversava una strada, lasciando senza parole gli automobilisti. Il video è diventato virale, ma l’animale potrebbe cavarsela grazie alle grandi capacità di resistenza di questi rettili. 🔗 Leggi su Fanpage.it © Fanpage.it - Un alligatore senza coda lascia senza parole gli automobilisti: il video virale

