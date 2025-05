Un aiuto alle attività danneggiate Ponte di San Pancrazio l’opposizione chiede contributi

L’opposizione chiede contributi per le attività danneggiate a San Pancrazio, nel comune di Russi, dove si discute sulla sistemazione e ricostruzione del ponte sul fiume Montone, seriamente danneggiato. L’ordinanza del 3 febbraio ha vietato il transito di veicoli e pedoni sulla zona, mantenendo alta l’attenzione sulla questione. La discussione sul ripristino del ponte rimane comunque al centro del dibattito locale.

Tiene sempre banco la questione, nel territorio del comune di Russi, esattamente a San Pancrazio, la sistemazione e ricostruzione del ponte sul fiume Montone. L’Ordinanza numero 5 dello scorso 3 febbraio, istituiva il divieto "di transito a veicoli e pedoni a Russi, nella frazione di San Pancrazio, in via Argine Sinistro Montone", fino al 30 giugno 2025. Dunque l’idea comune era quella di una consegna della nuova struttura a fine giugno, come rimarca in un comunicato il consigliere comunale e candidato sindaco del Centro Destra per Russi – poi sconfitto da Valentina Palli – Sante Samorè: "Fino a poco tempo fa – si legge – la data del 30 giugno 2025 veniva propugnata ai quattro venti, come limite invalicabile del fine lavori del ponte sul fiume Montone. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - "Un aiuto alle attività danneggiate". Ponte di San Pancrazio, l’opposizione chiede contributi

