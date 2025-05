Ultim’ora Milan accordo ufficiale | spesa pazzesca

Nell'ultima ora, il Milan ha ufficializzato un accordo importante, segnando una spesa pazzesca per il mercato. Dopo una stagione fallimentare e deludente, i rossoneri sono al lavoro per una profonda rifondazione, concentrandosi soprattutto sulla scelta del nuovo allenatore e su rinforzi pesanti. La squadra rossonera si prepara a riaccendere le speranze dei tifosi, puntando a tornare ai vertici del calcio italiano ed europeo.

In casa Milan, il tempo della riflessione è ormai terminato. Dopo una stagione al di sotto delle aspettative, segnata dall’eliminazione precoce in Europa e dal fallimento in Coppa Italia, si impone una profonda rifondazione. A Casa Milan si lavora su più fronti: in primis la scelta del nuovo allenatore, visto l’addio ormai certo di Sergio Conceicao, ma anche la riorganizzazione dell’area tecnica, con l’arrivo di Igli Tare come nuovo direttore sportivo. Un nome che divide, ma che potrebbe rappresentare l’inizio di un progetto ambizioso. La piazza rossonera, delusa dai risultati e da una squadra mai veramente competitiva, chiede ora risposte forti... 🔗 Leggi su Glieroidelcalcio.com © Glieroidelcalcio.com - Ultim’ora Milan, accordo ufficiale: spesa pazzesca

Argomenti simili trattati di recente

Milan-Bologna, ufficiale: Erlic salta la finale di Coppa Italia per infortunio

Brutte notizie per il Bologna: Erlic sarà costretto a saltare la finale di Coppa Italia contro il Milan, in programma mercoledì sera allo Stadio Olimpico, a causa di un infortunio.

Juventus, comunicato UFFICIALE: accordo da 69 milioni di euro

La Juventus ha ufficializzato un accordo da 69 milioni di euro, rivelando i dettagli dell'intesa e le relative ripartizioni a bilancio.

Sponsor Juventus, ufficiale l’accordo con Jeep e Visit Detroit: cifre, durata e un importante dettaglio. Il comunicato del club

La Juventus ha ufficializzato un nuovo accordo di sponsorizzazione con Jeep e Visit Detroit. Questo importante legame permetterà di vedere i nuovi sponsor sulle magliette dei bianconeri.

Approfondimenti da altre fonti

Milan, accordo ufficiale RedBird-Elliott per il vendor loan: versati 170 milioni e scadenza al 2028

Segnala msn.com: Il Milan resta saldamente nelle mani di Gerry Cardinale e di RedBird: è ufficiale l'accordo con Elliott per ... "Nel corso degli ultimi anni, il posizionamento finanziario di AC Milan è ...

Milan, arriva il doppio rinnovo: il comunicato ufficiale del club

spaziomilan.it scrive: Doppio rinnovo concluso in casa Milan. Due calciatori rossoneri hanno firmato il nuovo accordo con il club rossonero, che ha confermato il tutto con un comunicato ufficiale.

Milan, ora è UFFICIALE: accordo da 170 milioni tra RedBird ed Elliot

Come scrive calciostyle.it: Milan, il fondo di Gerry Cardinale ... Ora è arrivato il comunicato ufficiale: il fondo di investimento guidato da Gerry Cardinale, proprietario del club rossonero dal 2022, ha raggiunto un nuovo ...

??UFFICIALE! ACCORDO CHIUSO! NESSUNO SI ASPETTAVA QUESTO! NOTIZIE AC MILAN