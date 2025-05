ULTIM’ORA GP di Monaco | 30 secondi di penalità | Decisione ufficiale della FIA

Ultima ora al GP di Monaco: la FIA ha deciso di assegnare 30 secondi di penalità, scatenando un caso importante durante questa corsa storica. La rivalità in corso e le decisioni ufficiali stanno intensificando l’azione nel Gran Premio più iconico del calendario, mentre la stagione 2025 di Formula 1 si infiamma con sorprese, colpi di scena e battaglie all’ultimo metro per la vetta.

La stagione 2025 di Formula 1 sta entrando nel vivo, e la lotta al vertice è più serrata che mai. Tra colpi di scena, nuovi talenti in rampa di lancio e campioni consolidati alla ricerca della consacrazione definitiva, il campionato mondiale si conferma uno dei più imprevedibili degli ultimi anni. I team hanno portato aggiornamenti significativi, e alcune scuderie sembrano aver finalmente trovato la chiave per avvicinarsi alla vetta...

LIVE F1, GP Monaco 2025 in DIRETTA: la Ferrari spera in un guizzo a Montecarlo. Si parte alle 13.30

Benvenuti alla diretta live del Live F1 GP Monaco 2025! La Ferrari spera in un colpo di scena a Montecarlo, con il via alle 13:30.

LIVE F1, GP Monaco 2025 in DIRETTA: FP1 dalle 13.30. Ferrari in cerca di risposte

Segui in diretta il GP di Monaco 2025 di Formula 1, con FP1 dalle 13:30. Ferrari alla ricerca di risposte mentre Max Verstappen sfida le McLaren con Piastri e Norris.

LIVE F1, GP Emilia-Romagna 2025 in DIRETTA: alle 12.30 la FP3, la Ferrari vuole mandare un segnale

Segui in diretta il GP dell'Emilia Romagna 2025! Alle 12:30 inizierà la terza sessione di prove libere, con la Ferrari pronta a lanciare un messaggio forte e chiaro.

