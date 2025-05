Ultimo test per Velasco prima della VNL | rotazioni esperimenti e conferme contro la Germania a Modena

Prima del VNL, Velasco e la Nazionale affrontano la Germania a Modena in un ultimo test ricco di rotazioni, esperimenti e conferme. Dopo intense giornate di preparazione, l’AIA AeQuilibrium Cup Women Elite si avvicina alla sua conclusione con un incontro che, seppur privo di punti ufficiali, promette emozioni e confronti utili per affinare la squadra. Oggi, al PalaPanini, Italia e Germania si sfidano in una partita che segna l’ultimo step prima del debutto

Dopo due giornate intense, l’ AIA AeQuilibrium Cup Women Elite si prepara a vivere il suo atto conclusivo con il sesto e ultimo incontro in programma: oggi, domenica 26 maggio al PalaPanini di Modena l’ Italia affronterĂ la Germania in una sfida che, pur senza punti ufficiali in palio, rappresenta un ulteriore tassello importante nel percorso di avvicinamento alla Volleyball Nations League 2025. Le azzurre del CT Julio Velasco scenderanno in campo alle 16.00 per completare il trittico di gare del torneo, che vede coinvolte anche Turchia e Olanda. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Ultimo test per Velasco prima della VNL: rotazioni, esperimenti e conferme contro la Germania a Modena

