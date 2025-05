Ultimo atto di Food&Street | assalto agli stand di Porta Fiorentina

L'ultimo giorno di Food&Street a Sansepolcro ha visto un assalto agli stand di Porta Fiorentina, con molte persone che hanno gustato cibo internazionale lungo viale Armando Diaz. Nonostante le incertezze precedenti, il tempo si è sistemato e l’evento ha riscosso successo, animando la città e offrendo un’ampia varietà di delizie culinarie per concludere questa manifestazione.

SANSEPOLCRO Ultimo giorno di Food&Street, la rassegna del cibo internazionale che anima Sansepolcro lungo l'alberato viale Armando Diaz a Porta Fiorentina. Il tempo, dopo le incertezze del periodo che ha preceduto l'evento, sembra essersi rimesso, almeno per ciò che riguarda questo fine settimana, con un clima sostanzialmente gradevole che dovrebbe favorire l'afflusso agli stand. Buona la risposta del venerdì, migliore quella del sabato, poi vi sarà da verificare se la kermesse riuscirà a raggiungere anche stavolta quota 50mila visitatori; non è comunque una questione di record da battere a tutti i costi, anche se nel conto debbono essere inseriti gruppi di amici e famiglie captati di passaggio, nel senso che magari si trovano in zona per altri motivi e allora ne approfittano anche per fare un'escursione al Borgo, dove trovano i negozi aperti nel centro storico e le specialità culinarie internazionali appena fuori dalle vecchie mura.

