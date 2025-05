Foggini ha ottenuto una monografica, simbolo di eccellenza medica, dimostrando che anche in tempi difficili la qualità e il merito restano fondamentali. L’articolo celebra l’impegno dei medici e l’importanza di valorizzare i talenti locali, invece di inseguire solo i grandi nomi. È un messaggio di speranza e riconoscimento per le eccellenze mediche, anche nelle sfide attuali.

E anche Foggini ce l’ha fatta, ha avuto la sua monografica; perché anche in questi tempi difficili, non sempre si rincorrono a tutti i costi i grandi nomi per fare . Ultimi Medici, eccellenza di un piccino il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it